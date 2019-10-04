  • BIST 103.577
  • Altın 275,187
  • Dolar 5,6909
  • Euro 6,2398
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktı: "Bir yanımız hep içeride"

»
AYM'nin hak ihlali kararından sonra Önder, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden çıktı
Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktı: "Bir yanımız hep içeride"

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla üç yıl altı ay hapis cezası verilen HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) “ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” kararı verdi. Kararın ardından cezaevinde bulunan ve dün serbest bırakılması beklenen Önder tahliye edilmemişti. Bugün mahkemenin savcılıktan mütalaa istemesinin ardından tahliye kararı çıktı. Kararın cezaevine gönderilmesinin ardından Önder, Kocaeli 1 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden tahliye oldu.

Tahliyesinin ardından Önder şunları söyledi:

"İçerideki arkadaşlarımızın da hepinize çok selamları var. Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım faka bir yanımız hep içeride. Ne zaman ülke topyekun demokratikleşme, barış yolunda adım atarsa sevincimizi o zaman yaşayabiliriz. AYM’nin kararı oy birliğiyle almasını çok değerli buluyorum, umarım bu diğer yargılamalar için de ön açıcı olur. Sözümüzü söylemişiz, her zaman da söyledik. Hiçbir şey bunu söylemekten alıkoyama, çünkü inandığımızı söyledi"

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 2013 Nevruz’undaki konuşmaları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2018’de Demirtaş’a 4 yıl 8 ay, Önder’e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarını 4 Aralık 2018’de onamış, Önder 6 Aralık 2018’de cezaevine girmişti. Önder bunun üzerine, AYM’ye başvuruda bulunmuştu. 6 Aralık 2018 tarihinden bu yana Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevin’nde bulunan Önder’in başvurusuna ilişkin AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

1570197156379-eg-cf-zc-0-xua-am-xl-v.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'nin oyu şu an yüzde 30'un altında03 Ekim 2019 Perşembe 14:33
  • SON DAKİKA : TC Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı03 Ekim 2019 Perşembe 12:23
  • Valiye 'Yaya Geçidi Nöbeti'nde az kalsın araba çarpıyordu02 Ekim 2019 Çarşamba 18:44
  • Kılıçdaroğlu: 36 milyar dolar deprem parası nereye gitti?02 Ekim 2019 Çarşamba 17:46
  • Aralarında Buldan ve Temelli'nin de olduğu 44 vekile ait dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi02 Ekim 2019 Çarşamba 17:40
  • Temelli'den Erdoğan'a: Cumhurbaşkanı değil sanki emlak ofisi işletiyor02 Ekim 2019 Çarşamba 17:39
  • Elektronik sigara Türkiye'de de yasaklanıyor02 Ekim 2019 Çarşamba 17:35
  • 16 yaşında ağabeyinin tecavüzüne uğrayıp hamile kaldı; anne-baba şikayetçi olmadı02 Ekim 2019 Çarşamba 17:32
  • Çavuşoğlu'ndan Macron'a "Öten horoz" benzetmesi02 Ekim 2019 Çarşamba 16:06
  • KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AKP, çekirdek oyunun en düşük noktasında02 Ekim 2019 Çarşamba 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti