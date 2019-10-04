Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktı: "Bir yanımız hep içeride"

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla üç yıl altı ay hapis cezası verilen HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) “ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” kararı verdi. Kararın ardından cezaevinde bulunan ve dün serbest bırakılması beklenen Önder tahliye edilmemişti. Bugün mahkemenin savcılıktan mütalaa istemesinin ardından tahliye kararı çıktı. Kararın cezaevine gönderilmesinin ardından Önder, Kocaeli 1 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden tahliye oldu.

Tahliyesinin ardından Önder şunları söyledi:

"İçerideki arkadaşlarımızın da hepinize çok selamları var. Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım faka bir yanımız hep içeride. Ne zaman ülke topyekun demokratikleşme, barış yolunda adım atarsa sevincimizi o zaman yaşayabiliriz. AYM’nin kararı oy birliğiyle almasını çok değerli buluyorum, umarım bu diğer yargılamalar için de ön açıcı olur. Sözümüzü söylemişiz, her zaman da söyledik. Hiçbir şey bunu söylemekten alıkoyama, çünkü inandığımızı söyledi"

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 2013 Nevruz’undaki konuşmaları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2018’de Demirtaş’a 4 yıl 8 ay, Önder’e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarını 4 Aralık 2018’de onamış, Önder 6 Aralık 2018’de cezaevine girmişti. Önder bunun üzerine, AYM’ye başvuruda bulunmuştu. 6 Aralık 2018 tarihinden bu yana Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevin’nde bulunan Önder’in başvurusuna ilişkin AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.