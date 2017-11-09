Smaçlar Merhum Mehmet Talaykurt için atıldı

2.Geleneksel Mehmet Talaykurt Amatörler Anı Turnuvası, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün 2 yıl önce aramızdan ayrılan Tenis Kulübü yöneticilerinden Merhum Mehmet Talaykurt’un anısına düzenlediği 2.Geleneksel Mehmet Talaykurt Amatörler Anı Turnuvası Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirildi. Lisansız amatör tenisçilerin mücadele ettiği turnuva çok çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara sahne oldu. Turnuva sonunda ödül töreninde konuşan Kulüp Başkanı Cahit Kasaboğlu Mehmet Talaykurt’u anmaktan gurur duyduklarını söylerken, aile adına konuşan Halil Talaykurt ise kulübe ve katılan sporculara teşekkür etti.

Başhakemliğini Çağlar İzkan’ın yaptığı turnuvada dereceye girip ödül alan sporcular şöyle oldu:

Tek Erkekler

1- Çağın Öztenay

2-Avni Ersuner

Tek Kadınlar

1-Selen Baybars

2-Laika Karşılı

Çift Erkekler

1-Çağın Öztenay-Serhan Budak

2-Hasan Baybars-Hasan Doğan