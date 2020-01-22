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Soğuk hava devam edecek! Fırtına geliyor

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Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında klması bekleniyor.
Soğuk hava devam edecek! Fırtına geliyor

Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında klması bekleniyor.

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi bekleniyor

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimle ve sahiilerde 13 – 16 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

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