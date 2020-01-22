Soğuk hava devam edecek! Fırtına geliyor

Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında klması bekleniyor.
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi bekleniyor
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimle ve sahiilerde 13 – 16 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor
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