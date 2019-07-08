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Sol Hareket Gençlik Meclisi, Edon Festivali’ne katıldı

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Sol Hareket Gençlik Meclisi, 3-5 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa’nın güneyinde düzenlenen 32. EDON festivaline katıldı.
Sol Hareket Gençlik Meclisi, Edon Festivali’ne katıldı

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre Gençlik Meclisi, EDON Festivali’nde açtığı stantla çeşitli kitap ve materyal satışında bulunarak, manifesto ve broşür dağıttı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada gençlerin geleceğini yeniden birleşmiş federal bir Kıbrıs’ta gördüğü belirtilerek “Bölünmüşlüğün ve çözümsüzlüğün kalıcılaştırılma çabalarına karşı her iki toplumdan gençler iş ve güç birliği içerisinde, Kıbrıs’ın federal çatı altından yeniden birleştirilmesi mücadelesine kararlı bir şekilde devam edecektir” denildi.  

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