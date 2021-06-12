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Sol Hareket: Kolej Giriş Sınav Sisteminin Acilen Terkedilmesi Gerekiyor

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Sol Hareket Eğitim Sekreteri Nuray Özgeçen, kolej giriş sınav sisteminin eşitsizliğe dayanan ve eşitsizliği yeniden üreten rekabetçi bir sistem olduğunu ve acilen terk edilmesi gerektiğini savundu.
Sol Hareket: Kolej Giriş Sınav Sisteminin Acilen Terkedilmesi Gerekiyor

Sol Hareket Eğitim Sekreteri Nuray Özgeçen, kolej giriş sınav sisteminin eşitsizliğe dayanan ve eşitsizliği yeniden üreten rekabetçi bir sistem olduğunu ve acilen terk edilmesi gerektiğini savundu.

Yazılı açıklama yapan Özgeçen, sistemin pedagojik anlamda hatalarla dolu olduğunu, kendi gelişim dönemlerine hiç uygun olmayan bir hazırlanma ve değerlendirme sürecine maruz kalan çocukların bu sözde ‘başarı’ veya sözde ‘başarısızlığın’ etkilerini hayatları boyunca taşımaya devam ettiklerini kaydetti.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen alanlardan birinin de eğitim olduğunu belirten Özgeçen, eğitim döneminin eş zamanlı olarak ve aynı nitelikte yürütülemediğini söyledi.

Özgeçen, eğitimdeki tüm paydaşların söz sahibi olduğu, öğrencide öğrenme arzusu geliştirecek, yönlendirici ve 6. 7. 8. sınıflarda farklı programlara geçiş imkanı tanıyan bir program için çalışma yapılarak, ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Göçmen olan ve dil sorunu yaşayan ailelerin bu çağdaki çocukları için oryantasyon hizmetinin de eş zamanlı olarak sağlanması gerektiğini söyleyen Özgeçen, “Bu yolla hem KGS’nin yarattığı fırsat eşitsizliği ve pedagojik sorunlara çözüm bulunabilir hem de ‘ayrıcalıklı’ okul anlayışı ortadan kaldırılabilir. Kolejler ve diğer okullar arasındaki eşitsizlikler giderilebilir.” ifadelerini kullandı.

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