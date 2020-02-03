  • BIST 119.243
  • Altın 303,107
  • Dolar 5,9811
  • Euro 6,6174
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Somali'de acil durum : Çekirge İstilası

» »
Somali'de acil durum : Çekirge İstilası
Somali'de acil durum : Çekirge İstilası

Somali, Doğu Afrika’daki çekirge istilası nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.

Tarım bakanlığı, fazla miktarda bitki yiyen çekirgelerin gıda kaynakları kısıtlı durumdaki ülke için büyük tehdit oluşturduğunu açıkladı. Açıklamada, durumun, hasat döneminin başlayacağı nisan ayı öncesinde kontrol altına alınamayacağından endişe edildiği ve süreçten en az hasarla çıkabilmek için ulusal acil durum ilan edildiği belirtildi.

Etiyopya ve Kenya gibi ülkelerde de çekirgelerden kaynaklı sorun yaşanıyor. Ancak, bu sorun nedeniyle ulusal acil durum ilan eden ilk ülke Somali oldu.

Ocak ayında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, bölgede çekirgelerle mücadele edilmesi için uluslararası kamuoyuna yardım çağrısı yapmıştı.

Uzmanlara göre 2019 sonundaki şiddetli yağışlar, çekirgeler için ‘ideal yaşam koşulu’ oluşturdu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM temsilcisi Libya'ya mavi bereli gönderilmesine karşı21 Ocak 2020 Salı 15:02
  • Libya Konferası'nda barış umudu yarım kaldı20 Ocak 2020 Pazartesi 12:18
  • Serrac Libya'ya askeri müdahale çağrısı yaptı19 Ocak 2020 Pazar 17:29
  • Putin de Libya Konferansı'na katılıyor18 Ocak 2020 Cumartesi 12:40
  • Mısır'dan AA baskınıyla ilgili açıklama16 Ocak 2020 Perşembe 11:19
  • Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi15 Ocak 2020 Çarşamba 17:23
  • Hulusi Akar: Değişen sayıda personelimiz Libya'da danışmanlık yapıyor, ateşkes henüz bitmedi15 Ocak 2020 Çarşamba 13:58
  • Trablus ateş altındayken Akar: Hafter'in 'ateşkes bitti' sözünün sahada bir karşılığı yok15 Ocak 2020 Çarşamba 13:26
  • ABD'de acil iniş yapan yolcu uçağı yakıtını ilkokulun üstüne boşalttı: 17'si çocuk, 26 kişi yaralandı15 Ocak 2020 Çarşamba 11:17
  • Hafter müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı: Ateşkes sona erdi15 Ocak 2020 Çarşamba 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti