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Somali'de eski cumhurbaşkanı Hasan Şeyh yeniden seçildi

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Somali'de eski cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 214 oyla yeniden seçildi
Somali'de eski cumhurbaşkanı Hasan Şeyh yeniden seçildi

Somali'nin eski cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, sadece milletvekillerine açık son oylamada yeniden ülkenin başkan seçildi.

Ülkeyi 2017'den beri yöneten cumhurbaşkanı Muhammed Abudallahi Farmajo'ya karşı yarışan Şeyh Mahmud, 328 milletvekilinden 214'ünün oyunu aldı.

Somali'deki güvenlik sorunları, seçimlerin şeffaf ve tarafsız şekilde yapılmasına da engel oluyor.

Seçimler yaklaşık 15 aydır sürüyor. Önce halka açık olan ancak çok küçük bir kesimin oy kullandığı seçimlerde üçüncü tura gidilmiş; üçüncü turda güvenlik kaygıları sebebiyle son iki aday arasında sadece milletvekillerinin katıldığı bir seçim yapılmasına karar verilmişti.

Sert önlemlerle korunan havalimanının hangarında yapılan oylamanın ardından sonuçlar ilan edildi ve Hasan Şeyh Mahmud görevi hızla devraldı. Bunun üzerinde Başkent Mogadişu'da kutlama için havaya ateş açanlar oldu.

Yeni cumhurbaşkanı ülkeyi dört yıl boyunca yönetecek.

Havalimanındaki oylama sırasında yakınlardan defalarca patlama sesleri duyuldu. ülke içindeki silahlı grupların düzenlediği tahmin edilen saldırılarda polis, ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

Şeyh Mahmud, çatışmaların ve güvenlik sorunlarının yanı sıra son dönemde yeniden yükselen kıtlık riskiyle de başa çıkmak durumunda. Birleşmiş Milletler (BM) ülkede 3,5 milyon Somalilinin açlık riski altında olduğunu açıkladı.

Ülkede EşŞebap örgütünün saldırıları da sıklaştı. El Kaide bağlantılı örgüt, ülkenin önemli bir kısmının kontrolünü elinde tutuyor ve Başkent Mogadişu da dahil olmak üzere birçok yerde saldırılar düzenliyor.

Hükümete EşŞebap'la mücadelesinde Afrika Birliği'nin oluşturduğu 18 bin kişilik ordu ve BM destek oluyor.

Ülkede istikrarın sağlanamamış olması sebebiyle 1969'dan bu yana vatandaşların gidip tek tek oy kullandığı doğrudan bir seçim yapılamıyor.

Bu, ülke topraklarında yapılabilen üçüncü seçim oldu. Bundan önce komşu ülkeler olan Kenya ve Cibuti'de seçim süreci yürütülmüştü.

Seçimin geçen yıl Farmajo'nun dört yıllık görev süresi sona erdiğinde yapılması gerekiyordu. Ancak siyasi kavgalar ve istikrarsızlık sebebiyle oylama yapılamayınca, Farmajo görevine bir süre daha devam etti.

Ardından 15 ay süren sürecin sonunda Halane Camp adlı Afrika Birliği askeri üssünün ve bazı diplomatik misyonlarla uluslararası yardım kuruluşlarının da ofislerinin olduğu, çok sıkı önlemlerle korunan havalimanı hangarında sadece 328 milletvekilinin oy kullanmasına izin verilen üçüncü turda cumhurbaşkanı seçilmiş oldu.

Seçimlerdeki tek kadın aday, eski dışişleri bakanı Fevziye Yusuf Adam, ilk tur oylamada elenmişti.

Daha önceki seçimlerde "İslami yöntemlere karşı" olduğu gerekçesiyle oylamaya karşı çıkan ve oy veren bazı aşiret liderlerini kaçıran EşŞebap, bu kez aynı şekilde tepki vermedi. Bu da, bazı milletvekillerinin desteğini aldığı söylenen örgütün sistemi içeriden bozmak için açık tepki vermediği görüşünün dile getirilmesine yol açtı.

Bazı yetkililer, EşŞebap'ın ciddi bir siyasi gücü olduğuna ve bazı milletvekillerinin örgütün talebi doğrultusunda hareket edebileceği görüşünde.

 

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