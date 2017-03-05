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Somali’de kıtlıkla mücadele

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Somali’de kıtlıkla mücadele
Somali kuraklığa bağlı kıtlık ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor.

Doğu Afrika ülkesi Somali’de kuraklığın yol açtığı kıtlık ve salgın hastalıklar can almaya devam ediyor.

Hükümet, kuraklığın ulusal bir felaketle sonuçlanması endişesini dile getirirken, ülkede son 48 saat içinde 110 kişi öldü.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Somali’de yaşanan gıda krizi yaklaşık 1.5 milyon kişiyi etkiliyor.

Dört yüz binden fazla çocuk yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalık riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kıtlık tehlikesinin tüm dünyada yaklaşık 5 milyon insanı etkilediği tahmin ediliyor.

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