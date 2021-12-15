  • BIST 2.162,26
  • Altın 837.10069
  • Dolar 14.7727
  • Euro 16.6788
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

Somali'deki İlk İşitme Tarama Merkezi Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde Açıldı

» »
Somali'deki İlk İşitme Tarama Merkezi Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde Açıldı
Somali'deki İlk İşitme Tarama Merkezi Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde Açıldı

Somali'de ilk işitme tarama merkezinin başkent Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde faaliyete geçtiği bildirildi.

Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'deki ilk işitme tarama merkezinin yeni doğan bebek ve çocuklarda işitme kaybı testi için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, modern ekipmanların kullanılacağı işitme merkezinin açılış törenine Somali Sağlık Bakanı Fowzia Abikar Nur ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın katıldığı aktarıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mozambik'te 1,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya08 Aralık 2021 Çarşamba 18:05
  • Burundi'deki Hapishanede Yangın Çıktı07 Aralık 2021 Salı 15:54
  • Gana' da Oğlunun Yanında Çırılçıplak Poz Veren Anne, Hapis Cezasına Çarptırıldı05 Aralık 2021 Pazar 20:17
  • Kara Boyunlu Tüküren Kobra Tuvalet İhtiyacını Gideren Kadını Soktu04 Aralık 2021 Cumartesi 20:27
  • Güney Afrika’da Covid-19 Vakaları Dört Katına Çıktı04 Aralık 2021 Cumartesi 16:55
  • Bilyeyle oy atılan ülke…01 Aralık 2021 Çarşamba 18:57
  • Uçakta Kızarmış Çekirge Satıldı; Havayolu Şirketinden Yasak Geldi29 Kasım 2021 Pazartesi 17:41
  • Omicron varyantı: Güney Afrika lideri Ramaphosa, seyahat kısıtlamalarını KINADI!29 Kasım 2021 Pazartesi 16:36
  • Ruanda, Omicron nedeniyle 3 Afrika ülkesine uçuşları durdurdu29 Kasım 2021 Pazartesi 12:02
  • Cezayirliler Erken Yerel Seçimler İçin Sandık Başında27 Kasım 2021 Cumartesi 18:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti