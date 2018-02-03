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Son cinayet zanlısı N.Ş. polise teslim oldu

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Son cinayet zanlısı N.Ş. polise teslim oldu
Zanlı: ”Alacağımı almak için gittim ancak  kendisine vurdum. Kimse kimseyi öldürmek istemez, öldürmek için vurmadım, Çok pişmanım…” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa’da önce  gün dövülerek sonra zorla evinden kaçırılarak götürüldüğü Çanakkale Gölet’inde ciddi şekilde darp edilip öldürülen Nijerya uyruklu 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Kennedy Taomwabwa Dede’nin firari zanlılardan sonuncusu olan  N.Ş. , bu sabah erken saatlerde Akyar sınır kapısına gelerek polise teslim oldu.

30 Ocak tarihinde Güney Kıbrıs’a yasal yoldan geçerek orada 4 gün kaldıktan sonra pişman olup geri dönen N.Ş. sabah saatlerinde geri dönerek Polise teslim oldu.

Şanlı bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargı önüne çıkarıldı.

Mahkemede Hakim’in sorduğu soru üzerine zanlı, “Alacağımı almak için gittim ancak  kendisine vurdum. Kimse kimseyi öldürmek istemez, öldürmek için vurmadım, Çok pişmanım…” ifadelerini kullandı.

Mağusa Kaza Mahkemesi, N.Ş.’ye 3 gün tutukluluk süresi verdi.

(MHA)

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