  • BIST 117.811
  • Altın 397,350
  • Dolar 6,8583
  • Euro 7,7799
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Son dakika… Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

»
Son dakika… Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Son dakika… Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Adalet Ağaoğlu, roman ve öykü türünde pek çok eser kaleme almıştı. Geçen yıl verdiği bir röportajda eşinin ölümünden sonra kendisini yarım hissettiğini söyleyen Adalet Ağaoğlu, “Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım” ifadelerini kullanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu'ndan Ayasofya için ilk yorum13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:36
  • Ozan Güven'in 13,5 yıla kadar hapsi isteniyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:34
  • Kremlin: Putin Ayasofya tepkisini iletti, Erdoğan garanti verdi13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:28
  • Ayasofya'ya namaz turu: 235 lira13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:26
  • Trendyol'dan 'çocuk satışı' iddialarına yanıt13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:24
  • Türkiye'de Corona ilacının ilk üretimi yapıldı13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:28
  • Erdoğan: “Bazı ülkeler, KKTC ve Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını gasp etmek istedi”13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:20
  • Çavuşoğlu: “Diyalog çağrımıza yanıt, 'KKTC ve Türkiye’ye düşmanlık' şeklinde oldu”13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:17
  • Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:14
  • Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya için operasyon sinyali! Ayasofya gerçeğini açıkladı13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti