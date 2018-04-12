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Son dakika! Ege'de Yunan jeti düştü, TSK'dan açıklama geldi

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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Eğriboz (Eyvia) Yarımadası’nın doğusundaki İskiri (Skyros) Adası yakınlarında düştüğü bildirildi
Son dakika! Ege'de Yunan jeti düştü, TSK'dan açıklama geldi

Yunan basınında, Yunan jetinin Türk uçaklarına karşı 'püskürtme uçuşu' sonrası üsse dönerken düştüğü iddiası yer aldı.  AFP haber ajansı, Yunan pilot Yorgo Baltadoros'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Konuyla ilgili Türk güvenlik kaynaklarından da açıklama yapıldı. AA'nın haberine göre 'it dalaşı' iddiası yalanlandı, olay sırasında bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın uçağının bulunmadığı belirtildi.

Yunan Hava kuvvetleri’ne ait Mirage 2000 tipi bir savaş uçağı, Ege’de Skiros Adası yakınlarında denize düştü. AFP haber ajansı, Yunan pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Pilotun cesedi yaklaşık 3 saat sonra denizden çıkarıldı. 

Yunan basını, uçak ile saat 12.15'te Skyros Adası'nın kuzeydoğusunda temasın kesildiğini yazdı. 

YUNAN  BASINI: ÜSSE DÖNERKEN DÜŞTÜ İDDİASI

Yunan basınında uçağın Ege'de iki Türk savaş uçağıyla kaldığı "püskürtme operasyonu'ndan sonra Skyros Adası'ndaki askeri üssüne dönerken bilinmeyen nedenlerle düştüğü" ifadeleri yer alıyor. Yunan basının iddiasına göre bugün yaşanan bu tür bir karşı karşıya gelme vakasının ardından Yunan jetlerinden biri üsse dönerken 12.15’de Skiros Adası'nı 9 mil kuzeydoğusunda henüz bilinmeyen nedenlerle denize çakıldı. Diğer Mirage-2000 uçağının pilotu durumu üssüne bildirdi. Düşen savaş uçağının ve pilotunun bulunması için bölgede geniş çaplı aramalar başlatıldı. 

"BÖLGEDE TÜRK UÇAĞI YOKTU"

Yunanistan'a ait savaş uçağının "it dalaşı sonucu düştüğü" iddialarının gerçek olmadığı, olay sırasında bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bazı internet sitelerinde yer alan, İskiri (Skyros) Adası'nın 4 mil yakınlarında düşen Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Mirage-2000 savaş uçağının, Türk savaş uçaklarıyla yaptığı it dalaşının ardından düştüğü iddialarının gerçek olmadığı belirlendi. 

Söz konusu iddialar güvenlik kaynaklarınca yalanlanırken Yunan jetinin düştüğü sırada bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı kaydedildi. 

TEK TARAFLI OLARAK 10 MİL'E ÇIKARTTI

Yunanistan, 1931 yılındaki bir kraliyet kararnamesiyle tek taraflı olarak Ege’de hava sahsını 6 milden 10 çıkardı. Türkiye ve diğer NATO ülkeleri, Yunanistan’ın hava sahasını karasuları kadar yani 6 mil olarak tanıyor. Yunanistan ise 6 ile 10 mil arasında, gerçekte uluslararası hava sahası olan bölgedeki uçuşları “ihlal” sayıyor. Yunan savaş uçakları, söz konusu bölgeye giren savaş uçaklarını tespit ve bölgeden uzaklaşmaları amacıyla taciz için 'püskürtme operasyonları' yapıyor.  'Püskürtme operasyonları' ndan küçük bir bölümü, Türk ve Yunan savaş uçaklarının tehlikeli manevralarla karşı karşıya geldikleri 'it dalaşı'na dönüşüyor.

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