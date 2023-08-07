Son dakika! Erkin Koray hayatını kaybetti

Türk rock müziğinin efsane ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırılmıştı. Koray'ın, hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kanada’da olan Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Erkin Koray, bugün Türkiye saatiyle öğleden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Koray’la kızı Damla ilgileniyordu.
Hastanede tedavi altına alınan usta sanatçının hayatını kaybettiği duyuruldu. Koray'ın ölüm haberini, kızı Damla duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.