Son dakika: Meteoroloji Dairesi'nden çok önemli uyarı!

Meteoroloji Dairesi bugün 14.00’ten itibaren yağışların özellikle Alayköy, Lefkoşa, Haspolat ve Değirmenlik’te etkili olmasının beklendiği ihbarını yaptı ve yetkililerle vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.
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Meteoroloji Dairesi bugün 14.00’ten itibaren yağışların özellikle Alayköy, Lefkoşa, Haspolat ve Değirmenlik’te etkili olmasının beklendiği ihbarını yaptı ve yetkililerle vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.
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