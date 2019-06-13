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Son dakika: Meteoroloji Dairesi'nden çok önemli uyarı!

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Meteoroloji Dairesi bugün 14.00’ten itibaren yağışların ...
Son dakika: Meteoroloji Dairesi'nden çok önemli uyarı!

Meteoroloji Dairesi bugün 14.00’ten itibaren yağışların özellikle Alayköy, Lefkoşa, Haspolat ve Değirmenlik’te etkili olmasının beklendiği ihbarını yaptı ve yetkililerle vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.

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