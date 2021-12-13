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Son Dakika! Muslera Yerinden Kalkamadı

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Son Dakika! Sivasspor Maçına Devam Edemedi
Son Dakika! Muslera Yerinden Kalkamadı

Son dakika: Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk olduğu maçta talihsiz bir olay yaşandı. Maçın 80. dakikasında Muslera ve Luyindama çarpıştıktan sonra Sivasspor Faycal Fajr ile golü buldu. Golün ardından yerden kalkamayan Muslera, sedyeyle maçtan alınırken yerine İsmail Çipe girdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Maçın 80. dakikasında ise talihsiz anlar yaşandı.

MUSLERA YERDEN KALKAMADI

Sivasspor'un atağında Luyindama ve Muslera anlaşamayınca ceza sahası önünde çarpıştı. Sivassporlu Yatabare, önünde kalan topu Faycal Fajr'a yuvarlayıp golü attırdı. Ancak bu sırada Muslera yerden kalkamadı.

 

Son Dakika: Galatasaray'da Muslera depremi! Sivasspor maçına devam edemedi
 
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