Son Dakika! Muslera Yerinden Kalkamadı

Son dakika: Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk olduğu maçta talihsiz bir olay yaşandı. Maçın 80. dakikasında Muslera ve Luyindama çarpıştıktan sonra Sivasspor Faycal Fajr ile golü buldu. Golün ardından yerden kalkamayan Muslera, sedyeyle maçtan alınırken yerine İsmail Çipe girdi.