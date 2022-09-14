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Son Dakika! Sedat Peker’in Evine Silahlı Saldırı!

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Son Dakika! Sedat Peker’in Evine Silahlı Saldırı!
Son Dakika! Sedat Peker’in Evine Silahlı Saldırı!

Beykoz’da Sedat Peker’in el konulan evinin önünde sabah 09.30’da silahlı saldırı gerçekleşti. İddiaya göre otomobille evin önüne giden saldırganlar peş peşe ateş açtı.

Saldırıda Peker’in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz Günay üç kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, bugün Sedat Peker’in İstanbul’daki evine düzenlenen saldırının detaylarını ve görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Özdil, şu ifadeleri kullandı:

Sedat Peker'in evine Hyundai Accent bir araç geliyor, içinde tek kişi var, Beykoz korusuna giriyor, korunun sonunda güvenlik bariyeri var, yerden yükselen hidrolik mantar bariyer, dostça el sallıyor, bariyer açılıyor, evin önüne geliyor, bahçede güvenlik kulübesi var.

Orada bekleyen görevlilerle merhabalaşıyor, oturuyor, sohbet ediyor, çay ikram ediyorlar, içiyor, sigara içiyor, bu durum evdeki görevliler açısından hiç yadırgatıcı değil, çünkü Sedat Peker'i sevenler sürekli eve geliyor.

Sedat Peker oradayken de bu dostça gelenleri buyur ederlerdi, çay kahve ikram ederlerdi, saldırgan belli ki bu durumu önceden gözlemlemiş, keşif yapmış, dostça sohbet ediyor, on dakika kadar sonra gideyim artık diyor, aracına biniyor, bariyerleri indirtiyor.

Bariyeri geçer geçmez silahını çıkarıyor, bariyerin yanında duran Yılmaz Günay'a üç el ateş ediyor, Yılmaz Günay yıllardır Sedat Peker'in yanında, sevdiği güvendiği bir insan, ikisi bacağına biri karnına isabet ediyor, bariyerleri geçmiş bulunan saldırgan vınlıyor.

Yılmaz Günay hastaneye kaldırılıyor, sağlık durumu iyi, hayati tehlikesi yok.

PEKER'E SUİKAST İDDİASI

Öte yandan Türkiye'de, siyaset mafya ilişkisi ve bürokrasideki yolsuzluk iddialarını gündeme getiren Sedat Peker'in bazı kesimler tarafından suikasta uğrayacağı iddia edilmişti. Yurt dışında yaşayan Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan evinin bulunduğu arazi geçen ay Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

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