Son Dakika: Sterlin 8 TL! Dövizde %3 civarında artış

Dolar dünyada son 3.5 haftanın en düşük düzeyine inerken Türkiye'de yine tırmanışta. Geçtiğimiz hafta içinde 6.10 liraya kadar çıkan dolar kuru bu sabah 6 lira seviyelerinden işleme başlamıştı. Ancak gün ortasına doğru kur aniden yükseldi. Saat 12.00'da 6.15'i deviren dolar 1 saat içinde 6.20'yi buldu. Altın fiyatları da fırladı ve gram altının satış fiyatı saat 13.00 itibariyle 240 lira oldu.

Saat 13.00 dolar ve euro fırladı : Dolar kuru 1 saat içinde 6.20'nin üstüne çıktı. Doların satış fiyatı 6.21'i bulurken euro da 7.22 lira oldu.

Kaynak: Dolar saat 13.00'da 6.20'i devirdi Euro da 7.22'i geçti neden yükseliyor?