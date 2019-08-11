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SOS Gençlik Evinde ve SOS Çocuk Köyünde Kişisel Hijyen Semineri Verildi…

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SOS Gençlik Evinde ve SOS Çocuk Köyünde Kişisel Hijyen Semineri Verildi…
SOS Gençlik Evinde ve SOS Çocuk Köyünde Kişisel Hijyen Semineri Verildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön lisans Bölüm Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy SOS gençlik evindeki gençlere ve SOS çocuk köyündeki çocuklara kişisel hijyen konulu seminer verdi. El hijyeni, ağız hijyeni, tırnak bakımı, ayak hijyeni, saç hijyeni, kişisel temizlik kuralları, hastalıkların bulaşma yolları, su ve besinler gibi konularda gençlere ve çocuklara bilgiler aktarıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,    Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy seminerde gençlere ve çocuklara kendi kişisel öz bakım becerilerini nasıl geliştirecekleri ile ilgili bilgiler verdi.

Çocukları Kişisel Temizlik ve Hijyen Konusunda Bilinçlendirdi…

Yrd. Doç. Dr Aksoy, çocuklara kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri özbakım uygulaması olan kişisel hijyene, toplu yaşam alanlarında temizlik kurallarına değinerek farkındalık kazandırdıklarını söyledi. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içinde bulunmaktan gurur duyduğunu ifade eden Aksoy, kendisine kapılarını açan SOS çocuk köyü derneği ulusal direktörü Refika İnce ve Müdürü Ahmet Akarsu’ya teşekkürlerini sundu.

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