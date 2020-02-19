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Sosyal medyadan Hekimoğlu'na tepki: Haddini bil Hekimoğlu!

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Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden Hekimoğlu'nun dün akşam yayınlanan bölümündeki bir sahne Tıbbi Tanıtım Temsilcilerini (mümessil, reprezant) harekete geçirdi
Sosyal medyadan Hekimoğlu'na tepki: Haddini bil Hekimoğlu!

Dizide Kaan Yıldırım’ın hayat verdiği Mehmet Ali Çağlar karakterinin, otel odasında bir mümessil ile birlikte olduktan sonraki diyaloglarına tanıklık ediyoruz. Hekimoğlu ile henüz karşılaşmadıklarını söyleyen kadın mümessil bu sahne üzerinden kadınlığını kullanarak işini yaptığı yönünde bir algı oluşturulduğu eleştirilerine maruz kaldı.

Sosyal medyadan eleştiri

Hekimoğlu’nda yayınlanan bu sahnelerin ardından Twitter’da açılan ‘#HekimoğluBoykot’ başlığı üzerinden izleyicilerden diziyi RTÜK’e şikayet etmeleri istenirken şu tarz paylaşımlar yapıldı:

“Hekimoğlu adlı dizide, Tıbbi Tanıtım Temsilcileriyle (mümessil, reprezant vs) ilgili talihsiz ve hiçbir etik anlayışına sığmayan bir sahne resmedilmiştir. Mesleğimiz hakkında bu tür ithamlar ve aşağılayıcı bir sahne olması bizleri çok üzmüştür. Her konuda kadına şiddete karşı ne kadar hassas isek, özellikle kadın çalışma arkadaşlarımızı da böyle bir sahne ile zor durumda bırakıp kötü bir izlenim yaratarak etik olmayan bir izlenim sergilenmektedir.”

Diziyi kınadılar

Sosyal medyada yapılan tepki paylaşımları dışında aynı zamanda ‘Mümessil Dayanışma Derneği’ de diziyi kınadıklarını belirterek paylaşımda bulundu.

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