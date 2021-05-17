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Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in tüm iddialarının araştırılmasını istedi.
Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Soylu ayrıca Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığa yapılan başvuruda, Peker'e yönelik adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında kısa süre önce kolluk kuvvetlerince operasyon yapıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanı olan müvekkilimin bilgisi dahilinde yapılan bu operasyon sonrası organize suç örgütü lideri, özellikle müvekkilimin kendisiyle ilgili açıklamalar yapmasından sonra müvekkilim hakkında da gerçeğe aykırı, tamamen algı yaratmaya yönelik uydurma içerikli video yayımladı. Söz konusu videoların içeriği incelendiğinde müvekkilim ile ilgili daha önce de kötü niyetli çevrelerce dile getirilen dedikodu niteliğinde hususlar ile birlikte uydurma hikayelerle iftira ve hakaretlerde bulunulduğu kolaylıkla tespit edilebilecektir."

Başvuruda, Peker'in yayımladığı videolarda dile getirdiği iddiaların araştırılması istendi.

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