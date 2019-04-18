Sözcü Gazetesi yazarlarına FETÖ davasında 10 yıl hapis istemi

ayın hayatına başladığı günden bu yana Atatürk’ün yolundan ayrılmayan ve FETÖ’nün karanlık yüzünü defalarca yazıp uyaran Sözcü, gazeteciliği savunmak için bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Sözcü avukatlarının itirazına rağmen savcının alelacele hazırladığı ve arkadaşlarımıza hapis cezası istenen 17 sayfalık mütaalası kabul edildi. Dava karar duruşması için 14 Haziran'a ertelendi.

19 Mayıs 2017 günü düğmeye basılan SÖZCÜ'ye algı operasyonunda, basın ve demokrasi tarihine kara sayfa olarak geçen bir karara imza atıldı. SÖZCÜ çalışanları Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen safhasında söz konusu iddialar tek tek çürütüldü, arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuştu. 10 Aralık 2018 günü ise basın özgürlüğü ikinci bir darbe daha aldı. SÖZCÜ manşetleri ile yazarlarımızın köşe yazıları ikinci bir iddianamenin konusu oldu.

İşte bu ikinci kumpas davası kapsamında, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve sozcu.com.tr'nin Haber Koordinatörü Yücel Arı, “FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” iddiasıyla 18 Ocak’ta hakim karşısına çıktı. Arkadaşlarımız haklarındaki iddiaları tek tek çürüttü. Son duruşmada, savcının mütaalasını hazırlamadığı anlalışmıştı. Bugünkü duruşmada savcının mütalaasını sunması bekleniyordu.

17 SAYFALIK MÜTALAA

Bugün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada heyet başkanı, duruşma savcısının 17 sayfadan oluşan mütalaasını verdiğini açıkladı. Mahkeme başkanı sanıklara mütalaaya karşı süre talepleri olup olmadığı sordu. Sanık avukatları mütalaanın kendilerine tebliğ edilmediğini söyledi. Heyet başkanının sanıklara mütalaaya karşı süre isteyip istediklerini sorması üzerine tüm sanıklar mütalaayı tebliğ almadıklarını belirterek, süre talep etti. Ankara'dan SEGBİS ile bağlanan Emin Çölaşan da mütalaayı tebliğ almadıklarını belirterek, süre talep etti.

SÖZCÜ AVUKATLARI KARŞI ÇIKTI

Sözcü gazetesi avukatı İsmail Yılmaz dosyanın bu aşamasında mütalaa verilemeyeceğini söyleyerek, “Dosya tekerrür etmemiştir. Dosya eksiktir. Tekerrür etmeden mütalaa yazılamaz. Deliller eksiktir. Şahitler var. Bunlar olmadan bu dosyada savcının mütalaa yazması son derece yanlıştır. Şu aşamada mütalaanın okunmamasını talep ediyoruz” dedi.

Avukat Ceren Yakışır da “Daha mali konuda teknik bir inceleme yapılmadan mütalaa verilmesi hatalıdır” dedi.

Avukat Celal Ülgen ise “Mütalaa henüz tebliğe verilmedi. Oysa daha henüz dün size ulaşıyor ve tebliğe çıkarılmamıştır. Bu hususun düzeltilmesini istiyoruz” talebinde bulundu.

SAVCI MÜTALAYI TEKRARLADIĞINI SÖYLEDi

Avukatların taleplerine karşı duruşma savcısı “Tevsi tahkikat talepleri konusunda daha önceki celse karar verilmişti” diyerek mütalaayı tekrarladığını söyledi.

Avukat İsmail Yılmaz yeniden söz alarak, “Israrla şu aşamada mütalaa verilemeyeceğini düşünüyoruz. Bu son derece hukuka aykırıdır. Savcı dosyaya yeni geldi. Bu dosyada soruşturma aşamasında yapılması gerekenlerin yüzde 50'si yapılamadı. Bitmeyen dosya bitirilmeye çalışılıyor” dedi.

MAHKEME MÜTALAAYI KABUL ETTİ

Talebin değerlendirilmesi için duruşmaya 20 dakikalık ara veren mahkeme başkanı Sözcü avukatlarının talebini reddetti ve davayı karar duruşması için 14 Haziran’a erteledi.

ÜLGEN’DEN YANDAŞ MEDYA ELEŞTİRİSİ

Sözcü Avukatı Celal Ülgen “Henüz mütalaanın kendilerine tebliğ edilmeden Sabah gazetesinde yayınlanması nasıl oluyor. Biz bunları FETÖ'de de yaşadık diyerek” duruma tepki gösterdi.