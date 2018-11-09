Spotify Connect ücretsiz kullanıcılara açıldı!

Dünyanın en popüler müzik uygulamalarından biri olan Spotify, şu ana kadar sadece premium kullanıcılara açık olan Spotify Connect özelliği ücretsiz kullanıcılara da açıldı.

Premium kullanıcılara özel olan Spotify Connect ücretsiz oldu

Bugüne kadar Spotify Connect’ten ücretsiz kullanıcılar hiçbir şekilde faydalanamıyordu. Bildiğiniz üzere uygulamada ücretsiz hesap açtığınız zaman çevrim dışı kullanma gibi bir imkanınız da olmuyordu. Bunun haricinde işin içine birde reklam giriyordu.

Son zamanlarda kullanıcı sayısı artmasına rağmen elde ettiği karda büyük düşüş yaşayan uygulama, yeni hamlelerle toparlanmayı deniyor diyebiliriz. Elbette bu hamlesinin para kazanmak yerine yine kullanıcı çekmek üzerine olduğunu da belirtmek gerekiyor. Aksi takdirde para vererek üye olan kullanıcılarda aktif olan bir özelliği, ücretsiz hesap sahiplerine de aktif etmezlerdi.

Spotify üç aylık süreç içerisinde premium kullanıcı sayısını 83 milyondan 87milyona yükseltmeyi başardı. Yaz dönemi içerisinde toplam kullanıcı sayısını 101 milyondan 193 milyona yükselttiklerini de hatırlatalım. Böylesine sağlam büyüme rakamlarına rağmen ikinci çeyrekte elde edilen 102 milyon dolarlık kar oranı, üçüncü çeyrekte %6.8 oranına azaldı.

Spotify Connect nedir?

Uygulamayı uzaktan kumanda olarak kullanmanızı sağlayan bir özellik olduğunu belirtelim. Telefon, bilgisayar ve tablet üzerinden uygulamayı açtığınız zaman,Wi-Fi bağlantısı ile Spotify desteği olan hoparlör ve televizyonları uzaktan kumanda edebilmenize yarıyor.