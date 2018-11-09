  • BIST 92.839
  • Altın 212,910
  • Dolar 5,4915
  • Euro 6,2205
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

Spotify Connect ücretsiz kullanıcılara açıldı!

»
Dünyanın en popüler müzik uygulamalarından biri olan Spotify, şu ana kadar sadece premium kullanıcılara açık olan Spotify Connect özelliği ücretsiz kullanıcılara da açıldı.
Spotify Connect ücretsiz kullanıcılara açıldı!

Premium kullanıcılara özel olan Spotify Connect ücretsiz oldu

Bugüne kadar Spotify Connect’ten ücretsiz kullanıcılar hiçbir şekilde faydalanamıyordu. Bildiğiniz üzere uygulamada ücretsiz hesap açtığınız zaman çevrim dışı kullanma gibi bir imkanınız da olmuyordu. Bunun haricinde işin içine birde reklam giriyordu.

Son zamanlarda kullanıcı sayısı artmasına rağmen elde ettiği karda büyük düşüş yaşayan uygulama, yeni hamlelerle toparlanmayı deniyor diyebiliriz. Elbette bu hamlesinin para kazanmak yerine yine kullanıcı çekmek üzerine olduğunu da belirtmek gerekiyor. Aksi takdirde para vererek üye olan kullanıcılarda aktif olan bir özelliği, ücretsiz hesap sahiplerine de aktif etmezlerdi.

Spotify üç aylık süreç içerisinde premium kullanıcı sayısını 83 milyondan 87milyona yükseltmeyi başardı. Yaz dönemi içerisinde toplam kullanıcı sayısını 101 milyondan 193 milyona yükselttiklerini de hatırlatalım. Böylesine sağlam büyüme rakamlarına rağmen ikinci çeyrekte elde edilen 102 milyon dolarlık kar oranı, üçüncü çeyrekte %6.8 oranına azaldı.

Spotify Connect nedir?

Uygulamayı uzaktan kumanda olarak kullanmanızı sağlayan bir özellik olduğunu belirtelim. Telefon, bilgisayar ve tablet üzerinden uygulamayı açtığınız zaman,Wi-Fi bağlantısı ile Spotify desteği olan hoparlör ve televizyonları uzaktan kumanda edebilmenize yarıyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsung katlanabilen yeni telefonunu tanıttı09 Kasım 2018 Cuma 11:20
  • Samsung katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı08 Kasım 2018 Perşembe 17:08
  • Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor07 Kasım 2018 Çarşamba 14:17
  • Facebook 100’den fazla hesabı engelledi06 Kasım 2018 Salı 15:25
  • Hubble'dan gülümseten keşif06 Kasım 2018 Salı 15:20
  • Lider Haber Portalı Detay Kıbrıs Gazetesi App Store ve Andorid'te06 Kasım 2018 Salı 14:05
  • Lider Haber Portalı Detay Kıbrıs Gazetesi App Store ve Andorid'te06 Kasım 2018 Salı 14:03
  • "Zuckerberg Türkiye'de olsa bankadan teminat mektubu alamaz"04 Kasım 2018 Pazar 20:00
  • Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü04 Kasım 2018 Pazar 15:20
  • Atomlar, boşluktaki nesneleri çeken ışınla kapana kıstırıldı31 Ekim 2018 Çarşamba 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti