Stovolos’un Keravnos BC basketbol takımı Çekya’nın Opava basketbol takımını 89-77  yendi

Stovolos’un Keravnos BC basketbol takımı Avrupa Kupasında ilk zaferini elde etti. Keravnos çarşamba akşamı FIBA Avrupa Kupasının ilk maçında Çekya’nın Opava basketbol takımını 89-77 yendi.
Kıbrıs Basketbol Federasyonu’na göre, maçın en iyi oyuncusu 20 sayı atan Usman Kroubali oldu. Keravnos’tan Burns 27 ve Abel 25 sayı atarak takımlarının başarısına büyük katkı koydular.
Keravnos ikinci maçını 19 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Lefkoşa’da Levice takımı ile yapacak.
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