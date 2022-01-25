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Sucuoğlu: Hükümet Kurmak İçin 4 Partiyle Resmi Olarak Görüşeceğiz

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Sucuoğlu: Hükümet Kurmak İçin 4 Partiyle Resmi Olarak Görüşeceğiz
Sucuoğlu: Hükümet Kurmak İçin 4 Partiyle Resmi Olarak Görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, meclise girmeye hak kazanan Ulusal Birlik Partisi'ni kabul etti. Görüşmede UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ve UBP Genel Sekreteri Oğzuhan Hasipoğlu yer aldı.

Sucuoğlu görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, “YSK’nın ilan ettiği sonuçların Resmi Gazete’de 10 gün içinde yayınlanması sonrasında Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini verecek. Hükümetin UBP önderliğinde kurulacağı görülüyor. Cumhurbaşkanı bize hükümeti kurma görevi verirse çalışmalara başlayacağız. 10 günlük süreyi boş geçirmeyeceğiz. Daha önce de Pazartesi günü aldığımız görevi hızlı bir şekilde tamamlamış, Cumartesi günü bakanlar kurulunu meclise sunmuştuk. Tahminlerime göre 6-7 Şubat gibi yemin töreni düzenlendikten sonra Şubatın ilk yarısında bakanlar kurulu meclise sunulacak” dedi.

Aracılar aracılığıyla gayrı resmi görüşmelere başladıklarını ve 4 partiyle rde resmi olarak görüşeceklerini anlatan Sucuoğlu, “Her hangi bir partiye odaklanmadık. Dünya görüşleri ve Kıbrıs konusunda farklı görüşlere sahip olabiliriz. Politika çözüm gerektirir. Durum değerlendirmesi yapacağız. İstikrar şart. 10 aylık değil, 5 yıllık bir hükümeti hedefliyoruz. Seçilme gailesi olmadan radikal kararları almak ve ekonomi konusunda ilerlemek için hareket edeceğiz. Başbakan olup 8-10 bakanlık alma niyetiyle hareket etmeyeceğiz. İş ola değil, iş yapmak için hükümet kuracağız” ifadelerini kullandı.

2’li hükümet konsunda ısrarcı olmadıklarını aktaran Sucuoğlu, “İlle de iki partili bir hükümet olacak diye bir duruşumuz yok. Daha önceki koalisyonlarda en büyük sıkıntı rakamdı. UBP tüm komitelerde fazladır. UBP hükümette olsa da olmasa da sayısal anlamda komitelerde 1 fazla olarak yer alacaktır” şeklinde konuştu.

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