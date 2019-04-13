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Sudan'da istihbarat başkanı istifa etti

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Sudan Ulusal İstihbarat Başkanı Salah Kuş istifa etti. Kuş'un istifasının Askeri Geçiş Konseyi'nce kabul edildiği bildirildi.
Sudan'da istihbarat başkanı istifa etti

Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Başkanı Salah Kuş istifa etti. Kuş'un istifasını Sudan televizyonu duyurdu.

Askeri Geçiş Konseyi başkanı Abdülfettah el Burhan'ın Kuş'un istifasını kabul ettiği belirtildi.

Sudan'da aralık ayından beri devam eden halk hareketinin ardından gelen askeri darbeyle Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir görevden alınarak gözaltına alınmıştı. Savunma Bakanı ve darbenin lideri Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Arad bin Avf da dün kendi isteğiyle görevinden ayrılmış, yerine Abdülfettah El Burhan geçmişti.

Askeri darbenin ardından Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı ülke genelindeki siyasi tutukluların serbest bırakılacağını açıklamıştı.

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