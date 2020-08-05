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Süleyman Soylu duyurdu: En yoğun koronavirüs denetimi yarın başlıyor

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Süleyman Soylu duyurdu: En yoğun koronavirüs denetimi yarın başlıyor
Süleyman Soylu duyurdu: En yoğun koronavirüs denetimi yarın başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye'de koronavirüs salgınıyla ilgili olarak en yoğun denetimin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Soylu, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin bir duyuru yaptı. Yarın tüm Türkiye'de bugüne kadarki en yoğun koronavirüs denetiminin gerçekleştirileceğini belirten Soylu, "Hepimiz sahada olacağız" ifadelerini kullandı. 

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.

Pazarlar
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar
Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında

Hepimiz sahada olacağız

Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
Kolluk
Zabıta"

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