Sun Valley Cup-3 Devam Ediyor…

SUN VALLEY CUP-3 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübünde devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR - Round Robin
Özlem Uçkaç Boranhan - Yasemin Çıral 6/4 6/1
Laika Karşılı - Seçil Gökberk 6/0 6/0
TEK ERKEKLER – Round Robin
Mithat Ayalı - Ziya Tüzel 0/6 1/6
Nabi Berkut - Fikret Veysi 0/6 2/6
Mariano Marino - Tolga Tekin 6/1 6/0
Arda Tüccar - Metin Şüküroğlu 3/6 5/7
Mert Inal - Jean Chrıstohe Schrotter 7/5 6/0
Ali Tüzel - Mustafa Cangil 7/6 6/4
Mehmet Civisilli - Hüseyin Karasu 2/6 0/6
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