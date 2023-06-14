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Sun Valley Cup-3 Devam Ediyor…

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Sun Valley Cup-3 Devam Ediyor…
Sun Valley Cup-3 Devam Ediyor…

SUN VALLEY CUP-3 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübünde devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

 

TEK KADINLAR - Round Robin

Özlem Uçkaç Boranhan - Yasemin Çıral              6/4 6/1

Laika Karşılı - Seçil Gökberk                                 6/0 6/0

 

TEK ERKEKLER – Round Robin

Mithat Ayalı -  Ziya Tüzel                                                                   0/6 1/6

Nabi Berkut - Fikret Veysi                                                  0/6 2/6

Mariano Marino - Tolga Tekin                                             6/1 6/0

Arda Tüccar - Metin Şüküroğlu                                           3/6 5/7

Mert Inal - Jean Chrıstohe Schrotter                                 7/5 6/0

Ali Tüzel - Mustafa Cangil                                                   7/6 6/4

Mehmet Civisilli - Hüseyin Karasu                                    2/6 0/6

                                                       

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