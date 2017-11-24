Suriyeli muhalifler masaya tek heyetle oturacak

Suriyeli muhalifler, ülkede 6 yıldır süren iç savaşı resmen sonlandırmak için salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek barış görüşmelerine tek heyetle katılacak.

Dağınık halde olan ve uzun süredir kadar tek çatı altında birleşemeyen Suriyeli muhalifler, Cenevre'ye tek hayatle gitme kararını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıda aldı. Toplantıya muhalefetin önde gelenleriden 140 isim katıldı. Cenevre'deki görüşmelere ise 50 kişilik bir heyet gidecek. Görüşmelerde Şam rejimi ile muhalifler doğrudan görüşme masasında olacak.

Suudi Arabistan'ın desteklediği muhalif grup Yüksek Müzakere Komitesi'nin sözcüsü Basma Kodmani gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer muhalif gruplarla uzlaşma sağladığını, görüşmelere gidecek isimlerin cuma günü yapılacak toplantıda belirleneceğini ifade etti.

İstanbul merkezli Ulusal Koalisyon ve Moskova Platformu diğer etkin muhalif gruplar arasında.

Muhaliflerin eli zayıf

Suriyeli muhalifler ülkede çözüm için öngörülen siyasi geçiş süreci için Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevini bırakmasını şart koşuyordu. Riyad'daki toplantıda da buna vurgu yapıldı. Şam rejimi ise Esad'ın görevi bırakmasını pazarlık konusu etmiyor. 2011'den beri devam eden iç savaşı bitirmek için BM öncülüğünde bugüne kadar yapılan barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Rusya ve İran'ın desteği ile Suriye ordusunun cephede kazandığı zafer göz önüne alındığında muhaliflerin daha önce masaya koyduğu taleplerinden geri adım atması bekleniyor.

Putin, Ruhani ve Erdoğan Soçi'deki zirvede bir araya geldi.

Soçi'de üçlü zirve

Cenevre görüşmelerine giden yolun yeniden açılması çarşamba günü Soçi'de Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirveyle mümkün olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirvede, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin ileriki bir tarihte toplanması kararlaştırılmıştı. Söz konusu kongrede, ülkede yeni bir anayasa hazırlanması ve adil seçimler yapılmasına yönelik adımlar atılması amaçlanıyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde etkin olan PYD'nin bu kongreye katılmasına karşı çıkıyor. Zira Ankara PYD'yi PKK'nın bir uzantısı olduğu için "terör örgütü" olarak görüyor.