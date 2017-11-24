 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.124
  • Altın 163,383
  • Dolar 3,9452
  • Euro 4,6866
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAEn son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

Suriyeli muhalifler masaya tek heyetle oturacak

» »
Suriyeli muhalifler masaya tek heyetle oturacak
Suriyeli muhalifler, ülkede 6 yıldır süren iç savaşı resmen sonlandırmak için salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek barış görüşmelerine tek heyetle katılacak.

Dağınık halde olan ve uzun süredir kadar tek çatı altında birleşemeyen Suriyeli muhalifler, Cenevre'ye tek hayatle gitme kararını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıda aldı. Toplantıya muhalefetin önde gelenleriden 140 isim katıldı. Cenevre'deki görüşmelere ise 50 kişilik bir heyet gidecek. Görüşmelerde Şam rejimi ile muhalifler doğrudan görüşme masasında olacak.

Suudi Arabistan'ın desteklediği muhalif grup Yüksek Müzakere Komitesi'nin sözcüsü Basma Kodmani gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer muhalif gruplarla uzlaşma sağladığını, görüşmelere gidecek isimlerin cuma günü yapılacak toplantıda belirleneceğini ifade etti.

İstanbul merkezli Ulusal Koalisyon ve Moskova Platformu diğer etkin muhalif gruplar arasında. 

Muhaliflerin eli zayıf

Suriyeli muhalifler ülkede çözüm için öngörülen siyasi geçiş süreci için Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevini bırakmasını şart koşuyordu. Riyad'daki toplantıda da buna vurgu yapıldı. Şam rejimi ise Esad'ın görevi bırakmasını pazarlık konusu etmiyor. 2011'den beri devam eden iç savaşı bitirmek için BM öncülüğünde bugüne kadar yapılan barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Rusya ve İran'ın desteği ile Suriye ordusunun cephede kazandığı zafer göz önüne alındığında muhaliflerin daha önce masaya koyduğu taleplerinden geri adım atması bekleniyor.

Putin, Ruhani ve Erdoğan Soçi'deki zirvede bir araya geldi.

Soçi'de üçlü zirve

Cenevre görüşmelerine giden yolun yeniden açılması çarşamba günü Soçi'de Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirveyle mümkün olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirvede, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin ileriki bir tarihte toplanması kararlaştırılmıştı. Söz konusu kongrede, ülkede yeni bir anayasa hazırlanması ve adil seçimler yapılmasına yönelik adımlar atılması amaçlanıyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde etkin olan PYD'nin bu kongreye katılmasına karşı çıkıyor. Zira Ankara PYD'yi PKK'nın bir uzantısı olduğu için "terör örgütü" olarak görüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump ve Putin Suriye'yi görüştü22 Kasım 2017 Çarşamba 14:19
  • Ruhani'den bölge ülkelerine: İsrail'in tuzağına düşmeyin21 Kasım 2017 Salı 17:31
  • Irak'ta intihar saldırısı: En az 20 ölü, 40 yaralı21 Kasım 2017 Salı 17:05
  • İranlı komutan: IŞİD Suriye ve Irak’ta yenildi21 Kasım 2017 Salı 16:45
  • Putin Erdoğan öncesi Esad'la buluştu21 Kasım 2017 Salı 16:43
  • Irak mahkemesi referandumu geçersiz saydı20 Kasım 2017 Pazartesi 17:41
  • Rusya kimyasal silah araştırmasını veto etti17 Kasım 2017 Cuma 15:59
  • İsrail Genelkurmayı'ndan Suudi basınına ilk demeç: Hazırız16 Kasım 2017 Perşembe 17:05
  • Saad Hariri Paris'in davetini kabul etti16 Kasım 2017 Perşembe 16:49
  • Afganistan'da Afyon üretimi rekor düzeyde15 Kasım 2017 Çarşamba 15:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti