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Suriyeliler, Türkiye sınırlarına ilerliyor

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Suriyeliler, Türkiye sınırlarına ilerliyor
Suriyeliler, Türkiye sınırlarına ilerliyor

Suriyeli siviller, ülkenin farklı yerlerinden Avrupa'ya gitmek isteğiyle Türkiye sınırına gelmeye devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek amacıyla sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre Suriye'nin başta İdlib olmak üzere Halep ve çevre köylerinde yaşayan siviller de, eşyalarını kamyonete yükleyerek bölgeyi terk ediyorlar. Çoğu kişi, amacının Avrupa'ya gitmek olduğunu söylüyor.

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