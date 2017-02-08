Survivor'da kim elendi? Survivor son bölümde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Nefes kesen Survivor 2017'nin 14. bölümü ekranlara geldi. Öte yandan, ödül oyunu için mücadele eden Ünlüler takımında İlhan Mansız ve Fatih arasındaki kavga damga vurdu.

TV8’in ve ekranların en heyecanlı yarışma programlarından biri olan Survivor’ın 14. bölümü bu akşam TV8 ekranlarında yayınlandı. Survivor son bölümde yarışmaya bir kişi veda etti.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk dokunulmazluk oyunu sonrası kazan taraf Ünlüler olmuş, Gönüllüler konseyde Erdi ve Denisa’nın ismini vermişti. İkinci dokunulmazlık oyununda ise Gönüllüler üstünlük sağlamış, Ünlüler ise Sabriye ile Adem’in ismi eleme potasına çıkarmıştı. Bugünkü elemede en az oyu alan Denisa olunca yarışmaya veda eden isim oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler eleme öncesi ödül oyununa çıktılar. Yine çok zorlu bir parkurda mücadele veren her iki takımda gerilim yüksek düzeydeydi. Heyecan dolu oyunu Gönüller takımı kazandı ve ödülün sahibi oldular. İletişim Ödülü’nü kazanan Gönüllüler Takımı yarışmacıları, hayranlarından gelen mesajları okudu. Güzel mesajlar alan yarışmacıların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

İLHAN VE FATİH ARASINDA BÜYÜK KAVGA

İlhan Mansız ve Fatih Hürkan ödül oyunu sırasında kavgaya tutuştu. İkiliyi ayırmak için diğer yarışmacılar devreye girdi. Bu çabasının yeterli olmaması ve İlhan ve Fatih’in kavga ederken yere düşmesi gecenin dikkat çekici ayrıntılarından oldu. İkili diskalifiyenin eşiğinden döndü.

ACUN’DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla ilgili birbirinden farklı ve ses getirecek açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, ‘Survivor Panaroma’ programında büyük bir sürprize imza attı. Ilıcalı, bu sene Survivor’da ödül olarak yarışmacıları Venezuela’daki Los Roques adlı adaya götüreceklerini açıkladı.

Acun Ilıcalı: Can çekişerek iftara giriyorum

Survivor’da bu sene şartların neden ağırlaştığı konusunda bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, kendinden örnek verekrek konuya açıklık getirdi. Yarışmacılardan Eser’in geçirdiği açlık kriziyle ilgili olarak, durumun bünyeden bünyeye farklılık göstereceğini belirten Ilıcalı, “Mesela ben Ramazan’da can çekişerek iftara giriyorum” dedi.