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Suudi Arabistan yeni hazırlıklara başladı

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Suudi Arabistan, 2024 yılı için ülke tarihinin ilk erken hac organizasyonu prosedürlerinin başladığını duyurdu.
Suudi Arabistan yeni hazırlıklara başladı

Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, hac mevsiminin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakanlık tarihinde ilk kez, 2024 hac sezonu için ön hazırlık belgesinin ilgili ülkelerdeki hac işleri dairelerine teslim edildiğini aktaran Rabia, ön hazırlığın amacının, hacılar için seçkin ve daha iyi hizmet sunmak olduğunu söyledi.

ERKEN HAZIRLIK YAPABİLİRLER

Rabia, böylelikle söz konusu ülkeler ve hacı adaylarının erken hazırlık yapabileceğini kaydetti.

Hac ve Umre Bakanı Rabia, daha önce yaptığı açıklamada, bu yıl hacı olan kişi sayısının 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişiye ulaştığını, toplam hacı sayısından 184 bin 130 kişinin ise Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu söylemişti. 

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