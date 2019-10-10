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Suudi görevli ‘VAR’ sisteminin kablosunu çekip telefonunu şarja taktı

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Suudi görevli ‘VAR’ sisteminin kablosunu çekip telefonunu şarja taktı
Suudi görevli ‘VAR’ sisteminin kablosunu çekip telefonunu şarja taktı

Suudi Arabistan’da bir stadyum görevlisinin telefonunu şarj etmek için ‘Video Yardımcı Hakem’ (VAR) sisteminin kablosunu çıkarması üzerine maç durdu.

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nde El Nasr ile El Fatih takımları arasında dün oynanan maçta, VAR sistemine başvurmak isteyen hakemler sistemin çalışmadığını gördü.

Statta görevli bir kişinin VAR kablosunu fişten çıkararak, kendi telefonu şarj etmeye başladığı, bu nedenle VAR sisteminin devreden çıktığı anlaşıldı.

 

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