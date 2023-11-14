  • BIST 7671.05
  • Altın 1807.875
  • Dolar 28.6059
  • Euro 31.1854
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

T.C.İçişleri Bakanı Yerlikaya "Sarallar" organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi

»
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes Operasyonları kapsamında, elebaşılığını Özgür Saral'ın yaptığı "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
T.C.İçişleri Bakanı Yerlikaya "Sarallar" organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığının koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, elebaşılığını Özgür Saral'ın yaptığı "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Suç örgütünün, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki sitelerde, ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağmaladıklarının belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Suç örgütünün, kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darbettikleri, yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri ve genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi."

Bakan Ali Yerlikaya, suç işlemek amacıyla örgüt kurup, tespit edilen suçları işleyerek kamu güvenliğine ve barışına tehdit oluşturan, İstanbul genelinde korkutma, baskı ve şiddet eylemlerine karışan aralarında örgüt elebaşı Saral'ın da bulunduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem09 Kasım 2023 Perşembe 08:25
  • Tüketiciyi aldatan reklamlara 12 milyon lira ceza08 Kasım 2023 Çarşamba 13:29
  • İstanbul'da sağanak bekleniyor08 Kasım 2023 Çarşamba 08:37
  • Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacak07 Kasım 2023 Salı 19:45
  • TBMM'den İsrail ürünlerine boykot kararı07 Kasım 2023 Salı 09:26
  • Kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin Türkiye'ye transferi planlanıyor06 Kasım 2023 Pazartesi 20:15
  • Kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin Türkiye'ye transferi planlanıyor05 Kasım 2023 Pazar 14:29
  • Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız05 Kasım 2023 Pazar 14:28
  • Dilan ve Engin Polat tutuklandı05 Kasım 2023 Pazar 09:59
  • Galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı05 Kasım 2023 Pazar 08:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti