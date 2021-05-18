T.C Sağlık Bakanlığı: 17 Mayıs 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641 kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.
Bakanlık son 24 saatte 431 bin 483 doz aşı yapıldığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.
Bakanlık son 24 saatte 431 bin 483 doz aşı yapıldığını kaydetti.
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