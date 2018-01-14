Taçoy’dan Rum Yunan ikilisi nakaratı

Ulusal Birlik Partisi’nden, 7 Ocak’ta gerçekleştirilen milletvekilliği erken genel seçiminde Lefkoşa Milletvekili seçilen Hasan Taçoy, Rum-Yunan ikilisinin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması ile Türkiye ve KKTC’nin haklarına saldırdığını vurguladı.

Taçoy, yaptığı yazılı açıklamada, “ Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını hiçe saymasının asla sineye çekilemeyeceğini, mutlaka gereğinin yapılacağını belirtti.

“DÜŞMANCA DAVRANIŞ”

Taçoy, “ Rum-Yunan ikilisinin salı günü imzalayacakları Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması’nın içinde Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğuna” işaret ederek, bu davranışın barıştan, kazan-kazan anlayışından uzak düşmanca bir davranış olduğunu vurguladı.

“BARDAĞI TAŞIRDI”

Taçoy, Rum-Yunan ikilisinin tüm uyarılara kulak tıkamalarının, Türk tarafının iyi niyetli önerilerini reddetmelerinin artık bardağı taşırmakta olduğunu belirterek, güçlü Türkiye ve kararlı Kıbrıs Türk halkının bu saldırgan tutum karşısında gereğini yapabilecek durumda olduğunu, herkesin yakında göreceğini kaydetti.

“Kıbrıs Adası’nın etrafında Münhasır Ekonomik Bölge ilan ederek güney kesiminin koordinatlarını BM’ye ileten gaspçı Rum yönetimi, şimdi de aynı şeyi Ada’nın kuzey kesimi için de yapmaya hazırlanıyor” diyen Taçoy, bu amaçla Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın salı günü Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge Deniz Sınırlaması Anlaşması imzalayacaklarına dikkat çekti.

“TÜRKİYE’NİN MEB’İNDE YER ALAN PARSELLER DE İLAN EDİLECEK”

Rum basınında yer alan haberlere göre Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin içinde bulunan 14,15,16 ve 17’nci parsellerin Güney Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi olarak ilan edileceğini belirten Taçoy, Rum-Yunan ikilisini bunun da ötesine geçerek Kuzey Kıbrıs sahillerinden başlayan bölgeleri de sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içine aldığını ifade etti.

“ATEŞLE OYNUYORSUNUZ”

Taçoy, bu gelişmelerin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yakından takip edildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Rum-Yunan ikilisini son kez uyarıyoruz; Barışçı yola geliniz. Kıbrıs’ın tek sahibi siz olmadığınız gibi denizlerinin sahibi de sadece siz değilsiniz. Koskoca Türkiye’yi ve Türk halkını kirli oyunlarınızla geriletemezsiniz. Türkiye hem kendisinin hem de Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki haklarını sonuna kadar savunacaktır. Ateşle oynuyorsunuz. Bırakınız bu ihtirası ve akıl yoluna geliniz. Aksi takdirde başınıza gelenlerden siz sorumlu olacaksınız.

Madem ki Kıbrıs’ta bir BM’nin yerleşmiş parametreleri çerçevesinde bir anlaşma istemiyorsunuz geliniz kadife ayrılığı konuşalım. Herkes hakkını alsın, anlaşmazlık konularını bir sonuca bağlayalım ve herkes kendi devletinde yaşamını devam ettirsin.

Ama şunu biliniz ki gasp ettiğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti ünvanını kullanarak haklarımızı daha fazla gasp edemeyeceksiniz. Yolun sonuna geldiniz”

Kıbrıs Türkü’nün büyük çoğunluğunun devletine sahip çıktığını ve Rum-Yunan ikilisine gereken yanıtın verilmesinden yana olduğunu kaydeden Taçoy, “7 Ocak seçim sonuçlarının da bu görüşlerini doğrular nitelikte olduğunu” ifade etti.