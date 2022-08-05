Takım, Ogan nezaretinde hazırlıklarına devam ediyor

İskele’nin kırmızı siyahlı Birinci Lig ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği’nde, 11 Temmuz’da başlayan 1’inci hazırlık dönemi yoğun idmanlarla devam ediyor…

Geçtiğimiz sezon play-off’larda süper lige çıkma mücadelesi veren Pera Larnaka Gençler Birliği, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz ve kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’dan oluşan teknik kadro ile yeni sezona hazırlanıyor…

İskele Cumhuriyet stadında hazırlıklarını sürdüren Pera Larnaka Gençler Birliği, Çarşamba ve Pazar günleri hariç haftanın beş günü idman yapıyor…

Pera Larnaka Gençler Birliği’nde futbolculara Physioworld Fizik Tedavi Rehabilitasyon &Sağlıklı Yaşam Merkezi ile Minneola Sağlıklı Yaşam Merkezi işbirliğinde oluşturulan sağlık ekibinde, Uzman Fizyoterapist Nurcihan Altun, Fizyoterapist Ali Baletti ve diyetisyen Yasemin Öztinen de yer alıyor…

Teknik direktör Ahmet Ogan, yeni sezonda kurmuş oldukları kadro yapısı içerisinde gelecek vaat eden genç isimleri yanına tecrübeli futbolcuların da kadroya dahil edileceğini, koşan, mücadele eden bir takım yaratma amacında olduklarını ifade etti ve hedefin süper lig olduğuna vurgu yaptı..