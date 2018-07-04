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Taner Ulutaş ile Altın Ayaklar- Kıbrıs Futbolu yayına başlıyor

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Taner Ulutaş ile Altın Ayaklar- Kıbrıs Futbolu yayına başlıyor
Taner Ulutaş ile Altın Ayaklar- Kıbrıs Futbolu yayına başlıyor

Taner Ulutaş ile Altın Ayaklar- Kıbrıs Futbolu yayına başlıyor...

İlk yayınımızı http://www.facebook.com/detaygazetesi/  adresinden saat 12:00'de izleyebilirsiniz.

İlk yayının konuğu 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu...

 

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