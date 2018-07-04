Taner Ulutaş ile Altın Ayaklar- Kıbrıs Futbolu yayına başlıyor...
İlk yayınımızı http://www.facebook.com/detaygazetesi/ adresinden saat 12:00'de izleyebilirsiniz.
İlk yayının konuğu 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu...
Taner Ulutaş ile Altın Ayaklar- Kıbrıs Futbolu yayına başlıyor...
İlk yayınımızı http://www.facebook.com/detaygazetesi/ adresinden saat 12:00'de izleyebilirsiniz.
İlk yayının konuğu 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu...
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