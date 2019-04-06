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Tatar "Korkuteli köyünü sular altında bırakan kimse hesap vermelidir"

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Devlet’in mağdur olan vatandaşlarının yaralarını bir an önce sarması gerektiğini belirtti ve “ hükümet kış uykusundan uyanmalıdır. Vatandaş yaralı, sorunlu ama ortada hükümet yok “ dedi.
Tatar "Korkuteli köyünü sular altında bırakan kimse hesap vermelidir"

UBP Genel Başkanı Tatar, UBP Gazi Mağusa milletvekilleri Ersan Saner ve Dursun Oğuz’la birlikte seller ve bölgedeki su bendinin verilen talimatla yıkılması sonucu sular altında kalan Dörtyol ile Korkuteli köylerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Tatar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ Dörtyol’da seller sonucu tarlaları, ağılları sular bastı. Devlet bir an önce burayı afet bölgesi ilan etmeli ve vatandaşlarımızın, telef olan hayvanlarından, yok olup giden yemlerden ve yıkılan ağıllardan dolayı uğradığı zararı karşılamalıdır.

Korkuteli’nde ise durum biraz farklıdır. Korkuteli’ni su basmasının sebebi, 1930’larda yapılan ve yasa gereği bırakınız yıkılmasını, dokunulması yasak olan su bendinin verilen talimatla yıkılmasıdır. Devlet ivedilikle buradaki tüm mağduriyetleri de karşılamalıdır ama sonra dönüp bendin iş makineleri ile yıkılması talimatını kim verdiyse ondan Korkuteli için verilen paraları geri almalıdır. Dere ve dere yataklarından sorumlu Bakanlık İçişleri Bakanlığı’dır. Talimatı İçişleri Bakanı mı  verdi, yoksa Tarım Bakanı ya da İnönü Belediye Başkanı mı? Hükümet talimatı kimin verdiğini bir an önce ortaya çıkarmalıdır. Biz UBP olarak hem vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesinin hem de bendin yıkılması talimatını verenin ortaya çıkarılarak Devlet’in vatandaşın zararının ona ödettirilmesinin takipçisi olacağız”.

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