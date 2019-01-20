Taygun Türkiye şampiyonu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda yer alan ülkemiz atletlerinden Taygun Artan Özcihan, 60 metre branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda yer alan ülkemiz atletlerinden Taygun Artan Özcihan, 60 metre branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyon oldu, milli davet aldı

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 19-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Türkiye U14 ve U16 Atletizm Şampiyonası’nda yer alan KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi adına 60 metre branşında yarışan Taygun Artan Özcihan, 7.37’lik derecesi ile U16 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Derviş’e bu başarısının ardından Türkiye Milli Takımı’ndan davet geldi.

Oklu Türkiye yedincisi

Bir diğer atletimiz Nevin Oklu ise gülle atma branşında mücadele etti. Oklu elde ettiği 9.16’lık derecesi ile Türkiye 7’ncisi oldu.