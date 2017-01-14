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Tayland'da gösteri uçağı düştü

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Tayland'da gösteri uçağı düştü
Tayland Hava Kuvvetlerine ait uçağın gösteri uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayland'ın ulusal çocuklar günü dolayısıyla ülkenin güneyindeki Hat Yai hava üssünde gösteri düzenleyen JAS 39 Gripen tipi savaş uçağının irtifa kaybederek yere çakıldığı belirtildi.

İzleyicilerden uzak bir alana düşen uçakta pilotun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hükümet sözcüsü Werachon Sukondhapatipakerachon yaptığı açıklamada, Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça'nın pilotun ailesine başsağlığı dilediğini söyledi. 

Tayland'da çocuklar gününde her yıl askeri alanlarda halkın da katıldığı şenlik ve gösteriler düzenleniyor.

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