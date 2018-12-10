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Tayvan'da bir balık satıcısı, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı (Video)

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Tayvan'da, annesine balık satmaya yardımcı olan bir genç kadın güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
Tayvan'da bir balık satıcısı, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı (Video)

Shanghai.ist'in haberine göre bir Facebook kullanıcısının yayınladığı görüntüler, genç kadına beklemediği bir popülerlik getirdi. Genç kadının fotoğrafını yayınlayan bir adam, yanına da şu mesajını yazdı: "Anne bundan böyle balık almaya gittiğinde hep sana eşlik edeceğim".

 

Daha sonra 26 yaşındaki kadının aslında model olarak çalıştığı ve hatta Facebook'ta yaklaşık 60 bin takipçinin olduğu, balık satıcılığın da temel gelir kaynağı olmadığı ortaya çıktı. Model o gün sadece annesine yardım etmek için oradaydı. Anne, kızının sıkça yardımına geldiğini anlattı.

Genç kadın, Facebook'ta yayınlanan fotoğrafın viral hale geldiğini öğrenince herkese yaptıkları iltifatlar ve söyledikleri güzel dilekler için teşekkür ederek ertesi gün de tezgahın arkasında olacağını bildirdi. Bu mesajı okuyan sosyal medya kullanıcıları, tezgah önünde uzun kuyruğun oluşacağı tahmininde bulundu ve yanılmadı. Gerçekten de ertesi gün genç kadının yer aldığı tezgahın karşısında büyük bir kalabalık oluştu, birileri balık alırken diğerleri sadece güzel kadının fotoğraflarını çekmekle yetindi.

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