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TC. Lefkoşa Büyükelçiliği, DAÜ'deki Afrikalı Öğrencilere ve Personeline Onur Konuğu Oldu

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DAÜ'de Gerçekleşen Resepsiyonla Afrika İle Bağları Güçlendiren Büyükelçilik, Öğrenci ve Personelle Bir Araya Geldi
TC. Lefkoşa Büyükelçiliği, DAÜ'deki Afrikalı Öğrencilere ve Personeline Onur Konuğu Oldu

DAÜ’DEKİ AFRİKALI ÖĞRENCİLER VE PERSONEL İÇİN TC. LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDE RESEPSİYON DÜZENLENDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) eğitim gören Afrika kökenli öğrenciler ve personel için Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından ilk kez resepsiyon düzenlendi. TC. Lefkoşa Büyükelçiliği daveti ile gerçekleştirilen söz konusu resepsiyonda Afrika ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulması amaçlandı. 16 Şubat 2024 Cuma günü, TC. Lefkoşa Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinliğe TC. Lefkoşa Büyükelçisi Av. Metin Feyzioğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Genel Sekreter Yardımcısı Kazım Hakverdi, Görsel Medya İşleri Koordinatörü Serkan Şen, Uluslararası Ofis ile Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi temsilcileri ve Afrika Öğrenci Birlik Başkanları katıldı.

 

Katılımın yoğun olduğu resepsiyonda Afrikalı öğrenci ve personel ile bir araya gelen TC. Lefkoşa Büyükelçisi Av. Metin Feyzioğlu, Afrika kökenli personel ve öğrencilere yakın ilgi göstererek kendileri ile sohbet etti. Her bir masayı ayrı ayrı ziyaret eden Av. Feyzioğlu’nun samimiyeti resepsiyona katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Resepsiyon sırasında Afrika kökenli öğrenciler ve personel ile tek tek sohbet eden Av. Feyzioğlu, görüş alışverişinde bulundu.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, TC. Lefkoşa Büyükelçisi Av. Feyzioğlu’na ve başta TC. Lefkoşa Büyekelçilik Müsteşarı Simay Şaşkın olmak üzere tüm Büyükelçilik personeline nazik davetinden dolayı teşekkürlerini iletti.   

 

Resepsiyon sonunda öğrenci temsilcisi tarafından Av. Feyzioğlu’na Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunulurken, Av. Feyzioğlu resepsiyona katılan tüm Afrikalı öğrenci ve personele hatıralık hediye takdiminde bulundu.

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