"TDP 3. Parti, Meclis'e güçlü bir grupla gireceğiz..."

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Özyiğit, TDP’nin 3’ncü parti konumunda olduğunu söyledi.

Ekmekçi’nin UBP ve CTP dışındaki partilerin kendilerini seçimde 3’ncü olacakları yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatması üzerine Özyiğit, “Arıklı’nın öyle bir konumu var mı bilmem ama diğer partiler çırpınıyor. Aldığımız bilgiler, yaptğımız tespitler ve kamuoyu araştırmaları bizim 3’ncü parti olacağımızı gösteriyor. Güçlü bir sayıyla meclise gireceğiz” dedi.

Seçime 4 gün kalmasına rağmen sokakta seçim havası olmadığını anlatan Özyiğit, pandemi nedeniyle eskisi gibi toplantılar olmasada ülkeyi dolaştıklarını söyledi. Özyiğit, teknolojiyi kullanarak internet, sosyal medya ve QR kod uygulamalarıyla halka ulaştıklarını ve manifestolarını yayınladıklarını ifade etti. TDP milletvekili Hüseyin Angolemli’nin de çalışmalara katıldığını kaydetti.

4 yıldan beridir Türkiye’den para gelmediğini anlatan Özyiğit, Türkiye’den en iyi para alırım diyenlerin başarılı olamadığını ve beklenen paranın gelmediğini kaydetti.

Bütçenin açıkla onaylandığını ifade eden Özyiğit, “Türkiye’den 1 milyar 50 milyon TL geldi. 750 Milyon TL savunmaya, 150 milyon Türkiye’de açılan ihalelere ve 150 milyon TL bütçeye gitti. Bütçe açığı 4 milyarı aştı. 8 milyar iç borçlanma var, 22 milyar Türkiye’ye borç var ” şeklinde konuştu.

Ülkede kaynak olduğunu anlatan Özyiğit, ülkede zengin olup vergi vermeyenler olduğuna dikkat çekerek, “Servet Vergisi” alınması gerektiğine dikkat çekti.

Özyiğit, sanal beti vergilendireceklerini kaydetti. Tasarrufa gidileceğine vurgu yapan Özyiğit, adil vergi düzeni sağlayacaklarını dile getirildi.

Kudret Özersay’ın cumhurbaşkanlığı hırsından dolayı 4’lü hükümetinin bozulduğunu ifade eden Özyiğit, hükümet bozulmadan önce kaynak yaratma ve tasarrufa gidilmesi konusunda 120 madde belirlediklerini kaydetti.

Tasarruf ve kaynak yaratma konusunda iki örnek veren Özyiğit, “Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğinde soya fasulyesi üretiyor. Üretimden dolayı 20 milyon dolar para ülkede kalacak. Kontrollü bir şekilde hint keneviri Cannabis üretimi yapılarak sağlık alanında ilaç yapılabilir. AB kontrolünde Güney Kıbrıs yapıyor” ifadelerini kullandı.

Meclisin ve cumhurbaşkanlığı sarayın ihtiyaç olmadığını aktaran Özyiğit, “Türkiye halkından kesilip külliye için para gönderilmesin. Külliye yaptırmayacağız” diye konuştu.

Karma oy hakkında konuşan ve seçmenlere TDP’ye mühür vermesi yönünde çağrı yapan Özyiğit, “Mühür hiç bu kadar değerli olmadı. 50 tik bir mühür eder. Bir mühür 50 oydur. Talebimiz ve çalışmamız mühür üzerinedir” ifadelerini kullandı.

Değişimi yapabilecek tek partinin TDP olduğunu vurgulayan Özyiğit, “Özel sektörde sendikalaşmayı başlattık. Eğitim bakanlığında çalışmalar yaptık. 500 bin TL hane halkı yardım parasına dokunmadık. Maliyeye geri Maliyeye iade ettik engelli çocuklarımıza araç aldık ancak şu an atıl durumda duruyor.

Hükümette yaptıklarımız ortadadır. Herkes elini vicdanına koysun. Özü sözü bir ben yaparım diyerek yapan, Özal’a gömlek uymaz generale çizmeyi aştın diyen gelenekten geliyoruz. Dönüşüm ve değişimi yapacak TDP’dir. Bunları başarabilmesi için güçlü bir şekilde meclise girmesi gerekiyor” dedi.