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TDP Lefkoşa'daki bazı okulları ziyaret etti

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TDP Lefkoşa'daki bazı okulları ziyaret etti
Özyiğit: “Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası yaşam bulacak"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 7 Ocak erken genel seçimlere yönelik yoğun çalışmalarına 9 Eylül İlkokulu, BTMK, Atatürk İlkokulu ve Yenicami İlkokulu’nu ziyaret ederek devam etti. Eğitim sistemine yönelik sıkıntılar ve devlet okulları ve özel okullar arasındaki farkların konuşulduğu ziyaretlerde, TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eğitimde herkes için kaliteli ve ücretsiz eğitim vizyonu ile yola çıktıklarını vurgulayarak, planlı adımlarla eğitimdeki sorunları çözeceklerini vurguladı. Eğitimdeki kaosun ceremesini en başta öğrencilerin çektiğine işaret eden Özyiğit,  TDP’nin 7 Ocak'ta halkın desteği ile güçlü bir şekilde hükümette yer almasıyla birlikte, katılımcı siyaset vizyonunu ile hareket edileceğini, böylece sendikaların talep ve görüşlerinin dinlenerek dikkate alındığı, öğretmen sendikalarının ise nitelikli bir eğitim sisteminin yaşam bulması için bakanlık ile iş birliği içerisinde olacağı bir ortam yaratılacağını vurguladı.

Konuşmasında özel gereksinimli bireylerin eğitim alanında yaşadıkları sorunların farkında  ve bilincinde olduklarını da belirten Özyiğit,  Özel Eğitim Alanının, branş öğretmenleri, dil terapistleri, fizyoterapistler, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve ailelerinin iş birliği içerisinde çalışması gereken kolektif bir alan olduğuna da dikkat çekti. TDP’nin fırsat eşitsizlikleri ortadan kaldırıp özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız için ilk başta eksiklerin tamamlanacağını aktaran Özyiğit,  ardından Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nı hayata geçireceklerini vurguladı.

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Ülkede ekonomik anlamda ciddi bir kriz yaşandığını, resmi rakamların toplumun büyük çoğunluğunun fakirleştiğini ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, şunları kaydetti: "Toplum fakirleşirken, ülkeyi yönetenlerin banka hesapları ile mal varlıkları ortaya çıkınca ve ısrarla açıklama yapılmayınca gerekli mercilere başvuruda bulunduk. Başsavcılık ile Meclis Başkanlığından Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları ve mal varlığının incelenmesi için talepte bulunduk. Madem Sn. Başbakan ısrarla açıklama yapmaktan kaçınmaktadır, o halde ilgili merciler bu konuda yasal zeminde gerekli girişimleri yapmaları yaparak kamuoyunu bilgilendirmelidir. Toplumun da beklentisi zaten bu yöndedir" dedi.  

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