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TDP Memhmetçik’te Çelebi’yi destekleyeceğini açıkladı

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TDP Memhmetçik’te Çelebi’yi destekleyeceğini açıkladı
TDP Memhmetçik’te Çelebi’yi destekleyeceğini açıkladı

TDP’nin adayları ve desteklediği adaylar şu şekilde:

Lefkoşa Türk Belediyesi: Mehmet Harmancı (TDP)

Mağusa: Umut Kadı (TDP)

Girne: Zeki Çeler (Bağımsız)

Güzelyurt: Reşat Kansoy (Bağımsız)

Mehmetçik: Mehmet Çelebi (Bağımsız)

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