TDP Memhmetçik’te Çelebi’yi destekleyeceğini açıkladı

TDP’nin adayları ve desteklediği adaylar şu şekilde:
Lefkoşa Türk Belediyesi: Mehmet Harmancı (TDP)
Mağusa: Umut Kadı (TDP)
Girne: Zeki Çeler (Bağımsız)
Güzelyurt: Reşat Kansoy (Bağımsız)
Mehmetçik: Mehmet Çelebi (Bağımsız)
TDP’nin adayları ve desteklediği adaylar şu şekilde:
Lefkoşa Türk Belediyesi: Mehmet Harmancı (TDP)
Mağusa: Umut Kadı (TDP)
Girne: Zeki Çeler (Bağımsız)
Güzelyurt: Reşat Kansoy (Bağımsız)
Mehmetçik: Mehmet Çelebi (Bağımsız)
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