  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

TDP milletvekili adayları Güzelyurt'ta

»
TDP milletvekili adayları Güzelyurt'ta
Özyiğit: "Yerli üretici ve esnaf teşvik edilerek desteklenecek"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 7 Ocak seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde dün sabah Güzelyurt Açık Pazar'ı ziyaret ederek, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. 

TDP milletvekili adayları pazardaki stantları tek tek gezerek esnafla sohbet etti, TDP'nin katılımcı siyasetine ilişkin bilgiler verdi, soruları yanıtladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, ziyarette yaptığı konuşmalarda, TDP'nin yerli üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu, yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini kaydetti. Özellikle üretimin önemli merkezlerinden biri olan Güzelyurt bölgesindeki üreticinin fazla mağdur edildiğini, TDP'nin bu mağduriyete son vermekte kararlı olduğunu belirten Özyiğit, destekler ve Kooperatifçilik ile pazar odaklı üretim yaparken ürün çeşitliliğinin artırılıp, üründe izlenebilirlik sağlanacağını, tarımsal sanayi teşvik edilerek hem üretici, hem de tüketicinin korunacağını vurguladı.

tdp-guzelyurt-acik-pazar-ziyaret--(1).jpg

TDP'nin , tarım ve hayvancılık alanında Avrupa Birliği yasalarına uyumlu geçen tüm yasaları yeniden gözden geçirecek ve uygulanabilmesi için gerekli tüzükler ve organizasyonları yapacağını belirten Özyiğit, izlenebilirliğin sağlanması için de Entegre Tarım Bilgi Sistemi'nin etkin bir şekilde devreye sokulacağını kaydetti. 

tdp-guzelyurt-acik-pazar-ziyaret--(4).jpg

Narenciyede ortalama alan büyüklüğünün 12 dönüm, verimin ise dönüme 3 ton olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak girdi maliyetlerinin düşürülmesi için birlikte hareketi sağlayıp, birlik oluşumu, gençleştirme ve yeni tür çalışmalarını teşvik edeceklerini kaydetti. Özyiğit, Patates üreticiliğinde ise turfandacılığın ön plana çıkarılacağını ve sertifikalı üretim modeline geçileceğini ifade etti.

tdp-guzelyurt-acik-pazar-ziyaret--(7).jpg

tdp-guzelyurt-acik-pazar-ziyaret--(9).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TDP milletvekili adayları Türk Maarif Koleji'ni ziyaret etti23 Aralık 2017 Cumartesi 13:38
  • Seçim anketleri hangi tarihe kadar yayımlanabilecek?23 Aralık 2017 Cumartesi 11:07
  • Özyiğit: "Yerel yönetimlerde reform yapılacak”22 Aralık 2017 Cuma 17:18
  • Erhürman ve milletvekili adayları Değirmenlik’i ziyaret etti22 Aralık 2017 Cuma 15:58
  • Serdar Denktaş güldürdü: "Birinci parti olmazsak istifa ederim'"22 Aralık 2017 Cuma 10:03
  • TDP reklam üst manşet22 Aralık 2017 Cuma 02:55
  • TDP Reklam22 Aralık 2017 Cuma 02:54
  • TDP KTAMS'ı ziyaret etti21 Aralık 2017 Perşembe 15:41
  • TDP adayları Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti21 Aralık 2017 Perşembe 12:47
  • Serdar Denktaş: "HP bir Ahmet Davutoğlu projesidir"21 Aralık 2017 Perşembe 11:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti