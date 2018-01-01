TDP’nin “Sen de Katıl” yürüyüşüne güçlü destek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları ile birlikte yüzlerce kişinin katılımıyla Lefkoşa'da coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Sabah ilk olarak TDP Genel Merkezi'nde başlayarak Girne Kapısı, Arasta istikametinde devam eden yürüyüş, Büyük Han'da son buldu. Ardından adaylar, üyeler ve gönüllülerden oluşan kalabalık bu kez Dereboyu olarak bilinen bölgede yürüyüş gerçekleştirdi ve önümüzdeki günlerde “Yoldayız, Sen de Katıl” etkinliğinde kullanılacak seçim otobüsü ile Taşkınköy'de Metropol yolu olarak bilinen bölgede esnaf ve yurttaşlarla buluşuldu.

Milletvekili adaylarının tanıtıcı broşürler ile TDP Katılım Vizyonu Kitabı'nın dağıtıldığı yürüyüşte, TDP'nin resmi seçim şarkısı eşliğinde sloganlar atıldı, yurttaşlara güçlü, özgür ve temiz bir gelecek için ‘Sen de katıl’ çağrısı yapıldı.

Yürüyüş boyunca yurttaşlar da gerek kornoları gerekse de alkışlarla korteje destek belirtirken, kimi yurttaşların da korteje katılarak destek verdiği gözlemlendi. Yürüyüşlerde yurttaşların yeni yılları da kutlanırken, güçlü, temiz ve özgür bir yıl dileği paylaşıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, geçtiğimiz gün Mağusa'da gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, bu kez de Lefkoşa'da 3 farklı bölgede yüzlerce kişinin katılımıyla yurttaşlar ile buluştuklarını belirterek, Mağusa'da olduğu gibi Lefkoşa'da da yurttaşların TDP'ye gösterdiği ilginin, verilen güçlü desteğin kendilerini son derece sevindirdiğini kaydetti.

TDP'nin en başından yurttaşlara 'güçlü, özgür ve temiz bir gelecek sen de katıl' çağırısı yaptığını, bu çağrının da karşılıksız kalmadığını belirten Özyiğit, "TDP yürüyor, halkımızın desteği ve katılımı ise her geçen gün büyüyor. TDP olarak Güçlü, Temiz, Özgür bir gelecek için yoldayız ve biz hazırız. Kıbrıs Türk Halkı'nın 7 Ocak'ta güçlü bir katılımla sandığa giderek cevabını vereceğine yürekten inanmaktayız" dedi.