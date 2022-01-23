  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

“Tecavüz Çetesi” Skandalı Güney’de De Büyüyor

» »
“Tecavüz Çetesi” Skandalı Güney’de De Büyüyor…
“Tecavüz Çetesi” Skandalı Güney’de De Büyüyor

Selanikli 24 yaşındaki kadının şikâyeti üzerine Yunanistan’da ortaya çıkan insan ticareti ve tecavüz çetesi skandalı Güney Kıbrıs’ı da etkiliyor. Çeteyi kamuoyuna ifşa eden İlias Gionis isimli Yunan aktivist dün Sigma TV’ye yaptığı açıklamada, Rum tarafında, 1974 faşist darbesiyle de ilgisi olan siyasilerin karıştığı büyük bir çetenin varlığını anlattı. 


Haravgi ve diğer gazetelere göre Gionis, “Kıbrıs ayağında birçok siyasi maksat saklı. Elimde, darbeye de karışmış, (çeteye) dahil Kıbrıslı politikacıların isimleri var. Veriler de var. Artık eminim çünkü Kıbrıs’ta insan kaçakçılığı ve muhabbet tellallığı, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı dışında çocuk pornosu ve trafficking (insan kaçakçılığı) kurbanı çocuklarla ilgili çok büyük bir tarih ve kültür olduğunu kaynaklarımdan doğrulattım” dedi.


Rum tarafında, Dubai ile de bağlantılı ve tanınmış kişilerin çocuklar ile temasa geçtiği pornografi şirketi bürosu bulunduğunu da söyleyen Gionis “Kıbrıs’ta, aynı Yunanistan’daki tanınmış aile gibi, siyasi sistemde kendi insanları olan bir aile var” dedi, ellerinde veri bulunan ve bunları kendisine yavaş yavaş aktaran kızlar olduğunu anlattı.


Sözünü ettiği çeteye karışmış işadamları da olduğunu söyleyen Gionis “Elimde, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili görsel malzeme de var. Kıbrıs toplumunda tanınan bir kişi çocuk pornosuna karıştı. Kıbrıs’ın üç yerinden, net ve istikrarlı şekilde tekrar eden üç isim kaydedildi. El Cezire’nin ifşa ettiği skandala karışmış kişi de var.”  


Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu dün, İlias Gionis ile temasa geçtiklerini ve Gionis’in elindeki verileri gün içerisinde kendilerine elektronik posta yolu ile göndereceğini söyledi. Andreu Gionis’in ifade vermek üzere Rum tarafına gitmek niyetinde olduğunu da kaydetti.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Yeşil Hat’ta Çit Döşenmesine "Yeşil Işık" Yaktı22 Ocak 2022 Cumartesi 13:21
  • Kasulidis 3+1’i Güvenceye Almak İçin Washıngton’a Gidiyor22 Ocak 2022 Cumartesi 12:58
  • RMMO Komutanı Ermenistan Hava Savunma Biriminde İncelemelerde Bulundu21 Ocak 2022 Cuma 21:30
  • Neofitu’nun Büyükelçilerle Görüşmeleri Sürüyor21 Ocak 2022 Cuma 18:34
  • Limasol’da İki Araç Kundaklandı21 Ocak 2022 Cuma 18:13
  • Güney Kıbrıs’ta 2024 Yılının Mayıs Ayına Kadar Yerel Seçim Yapılmayacak21 Ocak 2022 Cuma 17:11
  • Güneyde Arkeolojik Alanlar Düğün Merasimlerine Açıldı21 Ocak 2022 Cuma 16:56
  • Stefanu’dan Anastasiadis’e Doğalgaz Ve Elektrik Enerjisi Konusunda Mektup21 Ocak 2022 Cuma 16:35
  • Güney’de Eylül 2021 İtibarıyla 48 Bin 120 Kamu Çalışanı21 Ocak 2022 Cuma 16:18
  • Pandemi Döneminde Uyuşturucu Madde Kullanımı Araştırması21 Ocak 2022 Cuma 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti