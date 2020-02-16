Temizlik işçisi çöpte bulduğu 110 bin lira ve 1500 doları sahibine teslim etti

Bursa’da yaşayan temizlik işçisi, çöp toplarken bulduğu 110 bin lira ve 1500 doları (9 bin lira) sahibine teslim etti.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde temizlik işçisi olarak çalışan Gökçe, Bağlarbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde temizlik yaparken yerde fark ettiği poşeti çöp kamyonuna atmak istedi.

Poşeti eline alınca içinde desteler halinde para olduğunu gördü ve durumu amirlerine ve polis ekiplerine bildirdi. Paranın 57 yaşındaki işçi emeklisi Nurettin Kılıççı’ya ait olduğu anlaşıldı.

’25 yıllık birikimim’

Sabah saatlerinde oğluyla birlikte Yenişehir’den yetiştirmek amacıyla küçükbaş hayvan almak için evden çıktıklarını anlatan Kılıççı şöyle konuştu: “Yenişehir’e geldiğimizde hayvan satın almak isterken paranın yanımızda olmadığını fark ettik. O anda dünya başıma yıkıldı. Çünkü 25 yıllık birikimim bir anda yok olmuştu. Sonra paramızın temizlik işçisi tarafından bulunduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu.”

Parayı bulan temizlik işçisi ise şu ifadeleri kullandı: “Nurettin amcamız, gecesini gündüzüne katıp çalışmış, parasını biriktirmiş. Bir anlık dalgınlıktan dolayı parasını unutmuş. Parasını bulmak da bize nasip oldu. En az Nurettin amca kadar sevindik. Çok mutlu ve huzurluyum.”