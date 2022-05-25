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Texas'ta ilkokula silahlı saldırı: 21 ölü

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Texas’ta ilkokula silahlı saldırı düzenlendi.
Texas'ta ilkokula silahlı saldırı: 21 ölü

Texas’ta ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. ABD basını olayda 19'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırgan ise ölü ele geçirildi.

Yerel medyadan edinilen bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.

Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetti.

Ölen yetişkinlerden birisi de saldırganın büyükannesi

Texas Valisi, saldırganın 18 yaşında olduğunu ve ölü ele geçirildiğini aktardı. Saldırganın, okula saldırısından önce büyükannesini vurduğu da duyuruldu. Büyükannesi tedavi altına alındı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Kasabadaki bütün okullar kapatıldı, eğitime ara verildi.

Saldırı nedeniyle cumartesi gününe kadar bayrakların yarıya indirilmesi talimatı veren Abd Başkanı Joe Biden, Teksas Valisi Abbott ile görüşerek yardım gönderebileceklerini söyledi.

Teksas Valisi Greg Abbott, saldırıdan sonra yaptığı basın toplantısında 14 çocuk ile 1 yetişkinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırganın kimliği açıklandı

Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na silahlı saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos'un polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansırken polis, olayın nedeni konusunda henüz açıklama yapmadı.

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012’de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut’taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu değerlendiriliyor.

Sadece 2, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu Robb İlkokulu’nda öldürülen 19 öğrencinin kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Olay yerinde federal ve ulusal güvenlik yetkililerinin saldırıyla ilgili incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

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